زيلينسكي أمام خيار واحد فقط.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير أوكرانيا

قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، أندرو بوستامانتي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يكون أمامه خيار سوى اتخاذ خطوة نحو المفاوضات مع روسيا.

وأوضح بوستامانتي، أن “زيلينسكي أدرك، أنه لا يستطيع الاستمرار في الحديث عن انتصار أوكرانيا”.

وقال: “أدرك زيلينسكي أخيرًا أن صبر الغرب بدأ ينفد من التقدم الذي تحرزه أوكرانيا. ويُنظر إلي أوكرانيا باعتبارها دولة غير جديرة بالثقة، ويتعين عليها أن تفكر جدياً في الكيفية التي ستتفاوض بها على نوع ما من اتفاق السلام المعقول مع الروس، أو على الأقل وقف إطلاق النار”.

وأضاف بوستامانتي: “أوكرانيا تدرك أنها لا تملك الموارد اللازمة لدعمها”.