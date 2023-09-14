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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الليبي يكشف مفاجأة بشأن إحصائيات الأمم المتحدة حول كارثة درنة

درنة
درنة

كشف المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 عن مفاجأة بشأن إحصائيات الأمم المتحدة حول الكارثة التي حلت بمدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا.

وقال "بليحق" إنه قد تكون هناك تقارير مضللة للأمم المتحدة بشأن كارثة درنة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف المتحدث باسم البرلمان الليبي أنه لابد ألا يمر ما حدث دون تحقيق ومساءلة المسؤولين عن التهاون، منوها إلى أن وجود مدخل واحد إلى مدينة درنة هو ما يصعب إيصال المساعدات.

وأشار "بليحق" إلى أن هناك لجنة طوارئ وجهات رسمية تتولى التنسيق واستلام المساعدات، مؤكدا على أنه ليس الوقت مناسبا للمناكفات السياسية وتبادل التهم.

وتعاني مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا من الدمار الكبير الذي حل بها بسبب الفيضانات والسيول التي استهدفتها جراء العاصفة دانيال التي ضربت المدينة الأحد الماضي.

وتسببت العاصفة دانيال في مقتل 11 ألف شخص والحصيلة مرشحة للزيادة، ناهيك عن عشرات الآلاف من المفقودين الذي قضوا تحت الأنقاض أو جرفهم السيل إلى البحر.

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