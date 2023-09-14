الصحة: لابد من التحكم في معدل الزيادة السكانية للشعور بثمار التنمية.. فيديو

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة للحديث عن برامج تنظيم الأسرة.. وكيف تساهم في الحد من معدلات الزيادة السكانية.

وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة: "هناك تحسن في ملف الزيادة السكانية في مصر".

وأضاف: "في عام 1980 كان معدل الإنجاب الكلي أي متوسط عدد الأطفال للست الواحدة 5.3 يعني كل 10 ستات بيخلفوا 53 طفل"، موضحا أنه "طبقا لنتائج المسح الصحي الأخير في 2021 انخفضت النسبة من 5.3 إلى 2.85".

وأشار مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إلى هناك تحسن في معدلات الإنجاب في آخر 9 سنوات"، مضيفا: "في عام 2014 اتولد أكثر من 2.7 مليون، أما في عام 2022 اتولد أقل 2.2 مليون".



وأوضح أن "الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية لابد من التحكم في معدل الزيادة السكانية".

