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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف مثيلتها بألمانيا

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

تحدث الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون الشكان، عن أسباب أزمة الزيادة السكانية في مصر.

مستشار وزير الصحة يعدد أبعاد أزمة الزيادة السكانية

إيزيس محمود: المرأة عليها دور للحد من الزيادة السكانية

وقال “حسن”، في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "خلال 68 عاما مثلت الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف الزيادة السكانية في ألمانيا".

وأضاف "الزيادة السكانية الكبيرة في مصر تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي".

وتابع "المواطن لن يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا بعد انخفاض معدلات النمو السكاني بشكل كبير".

واختتم "المشكلة تكمن في الكم والكيف والتكدس والتباين، كل عام يكون لدينا مواليد أكبر من إمكانيات الدولة".

الصحة الزيادة السكانية مصر اخبار التوك شو السكان

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