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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إيزيس محمود: المرأة عليها دور للحد من الزيادة السكانية

إيزيس محمود
إيزيس محمود

أكدت إيزيس محمود، رئيس إدارة التدريب بـ المجلس القومي للمرأة، أن المرأة مسئولة عن اتخاذ قرار الإنجاب وتغذية الطفل بالشكل السليم، مشيرة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا هو الأهم للأسرة المصرية.

وقالت “محمود”، خلال لقاء ببرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن المرأة عليها أن تكون في سوق العمل بالشكل الجيد خاصة أن عليها دورا في الحد من الزيادة السكانية.

وتابعت رئيس إدارة التدريب بـ المجلس القومي للمرأة، أن  تطبيق "تحويشة" له أهمية كبيرة، وانطلقت فكرة التطبيق، ومن خلاله عقد القومي للمرأة اتفاقية مع البنك المركزي لتمكين السيدات اقتصاديا وشمولهم ماليا.

المجلس القومى للمرأة الانجاب تمكين المراة الأسرة المصرية الزيادة السكانية

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