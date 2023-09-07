عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير الصحة: الدولة المصرية فتحت ملف الزيادة السكانية منذ 60 سنة..فيديو

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية فتحت ملف الزيادة السكانية منذ 60 سنة، موضحًا أن هناك دول فتحت هذا الملف معنا وقامت بحله منذ 20 و30 سنة.
 

txt

وزير الصحة: نتمنى وضع القضية السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية.. فيديو

txt

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 9 ملايين مواطن حتى أغسطس 2023

 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن التجربة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية ثرية، وهناك فترات شهدنا نجاحات وفترات أخرى تراجع هذا النجاح، منوها أننا الآن على أعتاب الجمهورية الجديدة وهذا الملف يجب حله بشكل كامل.
 

وأكد، أن هناك جهود تبذل دائما لمواجهة أزمة الزيادة السكانية ولكن ينقصنا استدامة الجهود، منوها أن آخر 9 سنين هناك تحسن واضح في كل المؤشرات، ففي 2014 وُلد أكثر من 2 مليون و700 ألف، أما في 2022 هناك 2 مليون و200 الف، وكان متوسط عدد الأطفال 3.5 للأم الواحدة، والآن طبقا للمسح الأخير نزلنا لـ 2.85، وهذه المؤشرات تعكس أن هناك استدامة في الجهود آخر 9 سنوات.
وتابع: "الرئيس دائما ما يحذر من الزيادة السكانية وهذا جعل كل الجهات في الدولة تتحرك".
 

ولفت إلى أن الاعتراض ليس على الزيادة السكانية ولكن على أن الزيادة أكثر من قدرة الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية صرفت مليارات الجنيهات على البنية التحتية، ولو عندنا زيادة سكانية أقل كان المواطن سيشعر بجودة الحياة في كل شيء مثل التعليم الجيد والخدمات الصحية الجيدة.
 

وأردف: "بنقول للمواطن لما الزيادة السكانية تقل هتشعر بتحسن كبير في كل شيء".

الازمة السكانية الإعلامية سارة حازم الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور عمرو حسن الدولة المصرية الزيادة السكانية أولويات الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

32 ألف جنيه متوسط طن الحديد|أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

اليوم.. مرتضى منصور في محاكمة جديدة بسبب سب موظفة بجهة حكومية

حفظ القرآن واجب على الجميع ويأثم من يتكاسل عنه.. هل صحيح

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وفد صيني يزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

فيديو

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ