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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: نتمنى وضع القضية السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية.. فيديو

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن قضية السكان في مصر هي "قضية القضايا"، مشيرًا إلى أن قضية مصر في التنمية مرتبطة بشكل كبير جدًا بقضية السكان.

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وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون" على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارة الجديدة، أننا نتمنى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لوضع القضية السكانية على رأس اولويات الدولة المصرية. 
 

وتابع: "نأمل تقليل معدلات الإنجاب في مصر من 2.8 طفل للأسرة الواحدة لأقل من ذلك، وعلى الجميع أن يعمل من أجل هدف واحد وهو تقليل معدل الإنجاب حتى يشعر المواطن بثمار التنمية".
 

ولفت إلى أن هناك تعاونًا مع الجميع في كل الوزارات مثل وزارة التضامن الاجتماعي والتعليم والتعليم العالي من أجل العمل على هذه القضية، ووضع حزمة من الإجراءات تتبناها الدولة المصرية من أجل حل القضية السكانية.

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