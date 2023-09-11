مستشار وزير الصحة يعدد أبعاد أزمة الزيادة السكانية

تحدث الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، عن أسباب أزمة الزيادة السكانية في مصر.

قال عمرو حسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المشكلة ليست في العدد فقط لكنها أزمة رباعية الأبعاد".

وأضاف عمرو حسن:" المشكلة تكمن في الكم والكيف والتكدس والتباين "، مضيفا:" كل عام يكون لدينا مواليد أكبر من إمكانيات الدولة".

تابع عمرو حسن :" لدينا مشكلة في مصر في شكل الخصائص السكانية"، مضيفا:" العام الماضي اتولد أقل من 2.2 مليون مولود".

وأكمل عمرو حسن :" نعيش على أقل من 14 % من مساحة مصر فقط وبالتالي يكون هناك زيادة في الكثافة السكانية، وهناك تباين في المؤشرات التنموية في ملف السكان ".

ولفت عمرو حسن :" نستهدف تقليل عدد المواليد في كل عام بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية ".