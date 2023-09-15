الصحة: ملف مكافحة زيادة السكان صعب للغاية ولم نصل للمرحلة المستهدفة.. فيديو

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة للحديث عن برامج تنظيم الأسرة.. وكيف تساهم في الحد من معدلات الزيادة السكانية.

وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة،: "الزيادة السكانية ميزة وهي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، لكن هذا المبدأ غير مطلق ومشروط بأنها ألا تتعدى قدرة الدولة عن توفير الخدمات، وألا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد".

وأضاف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة،: "في مصر هناك زيادة سكانية غير منضبطة تؤثر على نصيب الفرد من الموارد المائية".

وأشار: "لابد من التحكم أكثر في الزيادة السكانية"، موضحا: "الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية لابد من التحكم في معدل الزيادة السكانية"، مؤكدا: “ملف مكافحة زيادة السكان صعب للغاية ولم نصل للمرحلة المستهدفة حتى الآن”.