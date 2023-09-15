عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عمليات التجميل .. سقوط ميادة الحناوي على مسرح حفلها في جدة

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها بجدة أمس الخميس، بعد سقوطها على المسرح بعدما حاول المايسترو هاني فرحات مساعدتها. 

لم تتمالك ميادة الحناوي نفسها أثناء محاولة الصعود لدرجة عالية على المسرح وسقطت لكن المايسترو هاني فرحات كان متواجدا لمساعدتها، ثم تمالكت نفسها وصعدت وقدمت تحية للجمهور وللهيئة العامة للترفيه على استضافتها. 

 

وظهرت ميادة الحناوي بشكل مختلف تماما، بعد إجراء عمليات تجميل خلال الفترة الماضية وبدت أصغر سنا بعدما انتشرت لها صورا من قبل وقد ظهر عليها التقدم في العمر. 

منحت الهيئة العامة للترفيه الفنانة الكبيرة عفاف راضي تكريما كبيرا، عن مشوارها الفني في حفلها مساء اليوم في جدة.

وفاجأت الهيئة العامة للترفيه الفنانة عفاف راضي بمنحها درع تكريم وباقة ورود، ودعوة خاصة للمشاركة في موسم الرياض، من المستشار تركي آل الشيخ عقب انتهاء فقرات حفلها في موسم حفلات جدة. 

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. 

ميادة الحناوي الهيئة العامة للترفيه الفنانة عفاف راضي الفنانة ميادة الحناوى المايسترو هاني فرحات المملكة العربية السعودية المطرب الكبير محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

بحضور رشوان توفيق وسميرة عبد العزيز.. افتتاح مهرجان المسرح للهواة

شاحنات الهلال الأحمر تنتطلق.. تامر حسني يقود حملة تبرع لأهالي المتضررين فى المغرب وليبيا

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

بدء عزاء الفنانة كاريمان بمسجد الحامدية الشاذلية

كيف ساعد تامر حسني أهالى ضحايا الكوارث الطبيعية فى المغرب وليبيا؟.. صور

تعرف على موعد انطلاق الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

حبيبته ماتت.. طرح البرومو الرسمي لفيلم حسن المصري قبل عرضه في السينما

تعرف على موعد عودة برنامج لميس الحديدي كلمة أخيرة

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة موديست مع الأهلي بالسوبر الإفريقي

مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد الوطن

"هيئة قصور الثقافة" يفتتح فعاليات الدورة 19 لمهرجان مسرح الهواة بروض الفرج

زيارة كاثرين كولونا لمصر وحل أزمتي الديون الخارجية والطاقة.. قراءة لخالد شقير

السعودية ترد على تقارير حول بناء مساجد داخل الحرم المكي

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة سلسلة إحدى المطاعم الأمريكية تسقط على رأس سيدة |شاهد ماذا حدث لها

هاني الناظر يكشف حقيقة المؤامرات في صنع الزلازل والأعاصير

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ