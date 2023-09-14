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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت يبدأ حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة

محمد ثروت
محمد ثروت

بدأ المطرب محمد ثروت حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة وهو تتر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة لأحمد عبد العزيز.

وحرص محمد ثروت على تقديم الشكر لهئية الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ، كما توجه بالشكر إلى الجمهور الذى حرص على حضور هذا الحفل.

وتابع محمد ثروت فقرته الغنائية بأغنية الغالي عليا والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

 

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

 

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

 

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. 

محمد ثروت المطرب محمد ثروت مين ميحبش فاطمة حفل ليلة الزمن الجميل

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