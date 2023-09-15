ميرا مش بنته.. بعد 17 سنة جواز تحليل DND يكشف المستور لزوج بورسعيد المخدوع

قال محمود السيد، ضحية خيانة طليقته ببورسعيد، إنه تزوج منذ 17 عاما، كانت الحياة بينهما سعيدة بينهما في البداية، وأنجبت 3 أبناء وهم : مريم ومحمد وميرا.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، طليقتي قالت لحماتها إن بنتي الأخيرة ميرا مش بنتي ، مصدقتش كلامهم ورحت عملت تحليل إثبات نسب وللأسف طلع صفر تطابق، ونفسي طليقتي الخائنة تأخذ عقابها".

تابع،: "حماتي كانت بتكرهني جدا وتسببت في انفصالنا 11 شهر ورجعنا وبعد ما خلفت ميرا فوجئت بتغيير كبير في معاملتها وإنها بتكرهني وعايزة تطلق رغم إننا رجعت بناء على رغبتها، وفوجئت إنها بنتي الأخيرة مش بنتي".

