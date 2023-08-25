زوجة مؤدي للمهرجانات تعلن اعتزاله الفن: عايزين نعيش بالحلال

كشفت آية زوجة مؤدي المهرجانات عماد المخبر، سبب إصرارها على اعتزاله الوسط الفني بعد زواجهما، قائلة: عايزين نعيش بالحلال، ووقته كله كان ضايع في الأفراح وفي الشارع ومكنتش فاضي يقعد مع أولاده لانشغاله دايما".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الأغاني حرام شرعا، ومش عايزه ولادي يطلعوا يشوفوا أبوهم بيغني وعايش في الوسط ده وعمري ما فكرت في الفلوس أهم شيء هو رضا ربنا علينا وهداية أولادنا".

من جهته قال مؤدي المهرجانات عماد المخبر، :"مقدرش أنكر فضل زوجتي عليا ووقوفها بجانبي لأنها كانت وش السعد عليا، مضيفا: كسبت كتير من أغاني المهرجانات ولكن الفلوس مفيهاش بركة، موضحا: زوجتي تناقشت معي كثيرا لترك الوسط الفني والعمل في شيء يدر عليهم رزق ومكسب بالحلال، فعملت بائع سندوتشات".