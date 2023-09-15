أوكرانيا تعلن استرداد السيطرة على قرية أندرييفكا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، سيطرة قواته على قرية أندرييفكا في شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير صباحي "استولت القوات خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك".

وأضافت أن القوات الأوكرانية، كبدت نظيرتها الروسية خسائر مادية وبشرية كبيرة، كما حصنت بعض المناطق.

وتشن القوات الأوكرانية، منذ عدة أشهر، هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في شرق البلاد منذ فبراير 2022، إلا أن هذا الهجوم المضاد يواجه عثرات كبيرة على الرغم من التقدم المحدود، وفق تقارير غربية.