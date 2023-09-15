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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حفظي يكشف السبب وراء إنتاج فيلم فوي فوي فوي

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

كشف المنتج محمد حفظي عن السبب الرئيسي لإنتاج فيلم فوي فوي فوي والذى طرح فى السينمات أول أمس الأربعاء.


وقال محمد حفظي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي على في برنامج أسرار النجوم أن السبب الرئيسي لإنتاج فيلم فوي فوي فوي هو المخرج والمؤلف عمر هلال.



وتابع حفظي أنه تحمس جدا لفكرة الفيلم وأعجب بالسيناريو الذى كتبه عمر هلال، مشيرا أن عمر أحد أهم الأسباب التى شجعته لتقديم هذا الفيلم.

وأضاف حفظي أنه فوجىء بالسيناريو الذى تم كتابته لهذا الفيلم، قائلا: "مكنتش متخيل أن عمر هلال هيكتب السيناريو حلو كدة"

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

ويعتبر فيلم "فوى فوى فوى" دراما كوميديا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ويحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، ثم يلتقي بالعديد من الشخصيات ثم تتطور الأحداث.

 

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي ،وهو من تأليف وإخراج عمر هلال. أخر أعمال بسنت شوقي . وكان أخر عمل للفنانة بسنت شوقي، هو مسلسل" علاقة مشروعة" الذى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وهو من بطولة : ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، والعديد من النجوم، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف سماح الحريري، وإنتاج شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدي.

محمد حفظي فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى المخرج عمر هلال

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