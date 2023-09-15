بعد سرقتهم للركاب.. إلقاء القبض على اثنين من أفراد الأمن بمطار ميامي الدولي| فيديو

تم ضبط اثنان من عملاء أمن النقل بمطار ميامي الدولي في فلوريدا بسرقة حقائب الركاب عند نقطة تفتيش أمنية.

التقطت لقطات كاميرات المراقبة التي تم إصدارها حديثًا اللحظة التي زُعم فيها أن اثنين من ضباط إدارة أمن المواصلات سرقوا ما لا يقل عن 600 دولار نقدًا وأشياء أخرى من أمتعة الركاب المطمئنين في مطار فلوريدا، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وتم القبض على خوسيه جونزاليس، 20 عامًا، ولاباريوس ويليامز، 33 عامًا، أمام الكاميرا أثناء قيامهما بالتفتيش في حقائب المسافرين الذين كانوا ينتظرون المرور عبر الماسح الضوئي عند نقطة التفتيش E في مطار ميامي الدولي في يونيو.

ويظهر مقطع فيديو من نقطة التفتيش اللصوص المتهمين في قسم تسليم الأمتعة في نقطة التفتيش حيث كانا يعملان معًا لسرقة الأموال من المحافظ والمحافظ التي مرت بهما في الطريق إلى جهاز الأشعة السينية.

وقالت الشرطة إنهم أخذوا 600 دولار نقداً من محفظة أحد الركاب.

وتم القبض على خوسيه غونزاليس ولاباريوس ويليامز في يوليو الماضي، لكن اللقطات لم يتم نشرها إلا هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم إدارة أمن المواصلات في بيان: 'أبعدت إدارة أمن المواصلات الضباط من مهام الفحص لحين الانتهاء من التحقيق والإجراءات الإدارية، وأن إدارة أمن النقل تلزم موظفي أمن النقل بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية ولا تتسامح مع سوء السلوك في مكان العمل، مضيفاً أن أي موظف يفشل في تلبية المعايير الأخلاقية الأساسية سيتعرض للمساءلة القانونية.

وذكرت شبكة سي بي إس أنه تم إسقاط التهم عن المشتبه به الثالث، إليزابيث فوستر.