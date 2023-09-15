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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مبادرة قريتنا حلوة بينا في ورورة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

دشن مركز ومدينة بنها بالقليوبية مبادرة قريتنا حلوة بينا بقرية ورورة ، وقال وائل الدهشان منسق عام المبادرة أن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر قيم الجمال ومواجهة اى مظاهر سلبية .

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واضاف أن المبادرة تستهدف تجميل مدخل القرية من خلال زراعة الأشجار المثمرة وعمل أرصفة ببلاط الانترلوك وعمل بوابة لمدخل القرية تحمل شعار المحافظة.
وكذلك عمل استراحات رخامية ورفع كفاءة الإنارة بالمقابر وتمهيد الطرق وإزالة اى معوقات.
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع تعاون مثمر مع الوحدة المحلية ببنها وبكفر الجزار والتى دفعت بمعداتها لدعم المبادرة ، مشيدا بدعم المحافظة لمثل تلك المبادرات الهادفة للنهوض بالقرى ونشر مظاهر الجمال بها.
من جانبه أشاد عيد عزت رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار بالمبادرة والقائمين عليها وأكد أن الوحدة المحلية تدعم كافة المبادرات الهادفة للنهوض بالقرى ونشر الجمال بها.

القليوبية مدينة بنها بنها رئيس الجمهورية كفر الجزار

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