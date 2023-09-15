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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيد واحدة.. صباح البلد يعلق على مباراة الأهلي في نهائي كاس السوبر الأفريقي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علقت الإعلامية فرح سعيد، على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في بطولة كأس السوبر الافريقي، قائلة: النادي الأهلي اليوم يمثل مصر وعلينا جميعا تشجيعه اليوم.


وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، :"لازم نكون أيد واحدة والنادي الأهلي يمثل مصر..ومباراة اليوم ستكون متكافئة".

 

ولفتت إلى أن كاف قرر الوقوف دقيقة حداد خلال كل المباريات التمهيدية، ببطولة دوري افريقيا والكونفدرالية وكأس السوبر الافريقي، وذلك تكريمها لضحايا الزلزال وإعصار دانيال.


وشددت على أن النادي الأهلي حقق اللقب 8 مرات، وهو الأكثر حصولا على البطولة.

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