المنوفية: توزيع 14 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن توزيع ما يزيد عن 14 ألف شنطة مواد غذائية ضمن مشروع " صكوك الأوقاف " لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقا بمراكز شبين ومنوف وأشمون والباجور وبركة السبع خلال النصف الأول من شهر سبتمبر .

يأتي هذا في إطار المسؤولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لضمان توفير حياة كريمة و أمنة لهم .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً ، مثمناً الدور الرائد لوزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين وتقديم أوجه الرعاية لتلك الفئات .