شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة 19 دولة بقوات وهم: مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

النجم الساطع 2023

كما تشارك 15 دول بصفة مراقب في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023 وهم: البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

حضر المرحلة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين .

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

رماية بالذخيرة الحية

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة فى التدريب ، كما قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك بتدمير الأهداف المعادية.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

ونُفذت أعمال القصف المدفعى على الأهداف المخططة؛ كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

وأختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوى لفريق الألعاب الجوية المصرى "silver stars" ترحبياً بالدول المشاركة بالتدريب.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

وأكد وزير الدفاع على أهمية التدريب فى تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.