عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

وزير الدفاع وقائد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية وقادة الجيش

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة 19 دولة بقوات وهم: مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

النجم الساطع 2023

كما تشارك 15 دول بصفة مراقب في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023 وهم: البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

 حضر المرحلة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين .

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

رماية بالذخيرة الحية

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة فى التدريب ، كما قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك بتدمير الأهداف المعادية.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

ونُفذت أعمال القصف المدفعى على الأهداف المخططة؛ كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

وأختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوى لفريق الألعاب الجوية المصرى "silver stars" ترحبياً بالدول المشاركة بالتدريب.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023.

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023 

وأكد وزير الدفاع على أهمية التدريب فى تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وزير الدفاع القيادة المركزية الأمريكية النجم الساطع النجم الساطع 2023 الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر الفريق أول مايكل كوريلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

ترشيحاتنا

مدحت عبد الهادي: درسنا بطل جيبوتي جيدا ونثق في لاعبي الزمالك للفوز

رسميا.. تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

شعرت بالخوف .. سر ابتعاد عفاف راضي عن التمثيل

يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار

وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها

"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ