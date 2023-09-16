صدمته سيارة.. وفاة أول هجين للكلاب والثعالب في العالم| صور

قالت صحيفة “ديلي ستار”، انه تم العثور على أول هجين للكلاب والثعلب في العالم في البرازيل متوفياً في حادث سيارة.

واوضحت الصحيفة ان تم اكتشاف هذا الحيوان حين اصدمت سيارة المخلوق الغريب ونقله إلى الأطباء البيطريين في عام 2021، لم يتمكن الموظفون من معرفة ما إذا كانت كلبًا أم ثعلبًا.

وقد صنفت الاختبارات الجينية التي اجريت على الحيوان – الذي توفي في وقت سابق من هذا العام لأسباب غير معروفة – كنوع جديد من الكلاب.

وفاة أول هجين للكلاب والثعلب في العالم بعد أن صدمته سيارة| صور

ويشترك الحيوان ذو المظهر الغريب في خصائص كلا السلالتين، مثل أن يكون بنفس حجم الكلاب متوسطة الحجم وله آذان كبيرة مدببة وفراء سلكي سميك وخطم طويل مدبب.

قالت فلافيا فيراري، ناشطة الحفاظ على البيئة التي عملت مع الحيوان الذي أطلق عليه القائمون على رعايتها اسم "دوجكسيم": "لقد كانت حيوانًا رائعًا، وهي حقًا هجين بين ثعلب بامباس وكلب.

وحددت الاختبارات أن الحيوان يحتوي على 76 كروموسومًا، وهي عبارة عن خليط من تلك الموجودة في الثعالب والكلاب.

كان الحيوان في البداية متخوفًا من البشر تمامًا مثل الثعالب، لكنه أصبح أكثر دفئًا تجاه معالجيها في النهاية وسمحت لنفسها بالتربيت، حيث كان لديها نباح كلب وكانت تلعب أحيانًا بالألعاب، لكنها كانت تتحرك كالثعلب.