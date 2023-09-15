ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة عن فيروس نيباه الذي يعود من جديد، عُرف فيروس نيباه لأول مرة في عام 1998، حيث تفشي هذا المرض بين مربي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة.

عاد فيروس نيباه من جديد بعد إصابة 5 أشخاص به، في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا الهندية، بعد اكتشاف سبب وفاة شخص في 30 أغسطس الماضي.



ويوم الإثنين الماضي جاءت نتيجة اختبار الشخص المتوفى إيجابية، وتم الإعلان عن عودة نيباه، وأعلنت الحكومة إغلاق المؤسسات التعليمية.

ويعتبر نيباه فيروس حيواني المنشأ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وعن طرق انتشاره فتكون عن طريق الأغذية الملوثة أو مباشرة بين البشر عند التعرض للإفرازات.

ويشتبه العلماء في وجود نيباه بين الثعالب الطائرة منذ آلاف السنين، كما يخشون أيضاً ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من الخفافيش.

وبالنسبة لأعراض فيروس نيباه فتقول فتظهر عليهم في البداية أعراض تشمل الحمى وضيق التنفس والصداع والقيء.

ومن أعراضه التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة، وقد يؤدي إلى الغيبوبة في الحالات الصعبة.

ويعتبر "خفاش الفاكهة" هو فقط الخزان الحيواني المضيف الذي يمكن للفيروس من خلاله أن ينشر المرض إلى حيوانات أخرى كالخنازير والكلاب والقطط والماعز.

ويتعافى معظم الأشخاص بشكل كامل، على الرغم من أن البعض يعانون من حالات عصبية بعد الإصابة بالتهاب الدماغ الحاد، ويعاني الأشخاص أيضا من الالتهاب الرئوي ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة.

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