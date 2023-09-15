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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

45 ألف سيدة | تطور لافت في مبادرة حقط تنظمي بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارةالصحة بالدقهلية ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً  أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية  بلغ 44898 سيدة على مستوى المحافظة منهن 34314 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة  عمرو زياد و محمد حمدي احمد الشرة و وائل السيد.
 

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الثانية بلغ 15734 سيدة على مستوى المحافظة منهن 11867 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت  مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

الأسرة والصحة الإنجابية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة القومي لتنمية الأسرة المصرية الوحدات الصحية لمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وسائل تنظيم الأسرة وكيل الوزارة

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