الداخلية البريطانية تضع مسلحي فاجنر الروسية على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، عن إجراء قوي بشأن قوات "فاجنر" الروسية الشبه عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الداخلية البريطانية، أصدرت قرارا ضد شركة "فاجنر" الروسية العسكرية بوضعها على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن بيان الداخلية البريطانية أنه "تم إعلان شركة "فاجنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 سبتمبر الجاري".

وأضاف البيان: "يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور وسيصبح الانتماء إلى شركة "فاجنر" أو دعمها النشط جريمة جنائية في بريطانيا، مع احتمال التعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما قد ترفق بغرامة مالية".