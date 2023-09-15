كأس السوبر الإفريقي.. جماهير الأهلي تزين ملعب الملك فهد | صور

نشر هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور، لـ جماهير الأهلي في ملعب مدينة الملك فهد.

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في السعودية، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرية.

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي، بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه؛ بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي، 5 بطولات، هي “دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري، وكأس مصر، ولقبين لـ كأس السوبر المصري”.

ونجح الأهلي في تحقيق السوبر المصري الأول، على حساب الزمالك، بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر، على حساب بيراميدز 2-1، بينما حصد دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد المارد الأحمر، لقب الدوري المصري، بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.