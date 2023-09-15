فرج عامر: وائل جمعة لاعب كبير وشخصية إعلامية مميزة

أثني فرج عامر رئيس نادي سموحة، بنجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وائل جمعة لاعب كبير وشخصية إعلامية مميزة".

وفي سياق آخر، يحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في السعودية، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرية، الآن.

وكان الأهلي قد توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.