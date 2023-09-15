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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الأهلي
الأهلي

30 دقيقة ومازال التعادل السلبي مسيطر علي أحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد في بطولة السوبر الإفريقي المقام بالسعودية.

ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة في شباك اتحاد العاصمة الجزائري بعد تسديدة إمام عاشور القوية سقطت من يد حارس مرمي اتحاد العاصمة الجزائري ليخطفها كهربا ويسجلها وألغها الحكم بداعي التدخل الخاطئ.


في الدقيقة العاشرة تصدي محمد الشناوي لرأسية توميسانج

وفي الدقيقة 13 نجح فريق اتحاد العاصمة في عمل هجمة مرتده عن طريق توميسانج ومررها لـ بو سليم قبل ان يتدخل محمد عبدالمنعم ويخرجها

في الدقيقة 16 أضاع رضا سليم كرة بعد خطفها من بين مدافعي اتحاد الجزائر ة وسددها بين يدي الحارس


وفي الدقيقة 25 كان محمود كهربا قريب من تسجيل هدف قبل تدخل لاعبي اتحاد العاصمة ويسقط داخل المنطقة ورفض الحكم احتسابها

تشكيل الأهلي : 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.


تشكيل اتحاد العاصمة :
حراسة المرمى: أسامة بينبوت
خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا
خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.
خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.

 

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