عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. بيان عاجل من الوكالة الدولية للطاقة بشأن انفجارات محطة زابوروجيا

محطة زابوروجيا للطاقة
محطة زابوروجيا للطاقة النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون سماع دوي انفجارات عديدة على مسافة ما من محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأوضح جروسي في البيان له: "تأكيدا على المخاطر المحتملة على السلامة والأمن النوويين خلال الصراع في أوكرانيا، واصل خبراء الوكالة سماع دوي انفجارات عديدة على بعد مسافة من محطة زابوروجيا للطاقة النووية، التي تقع على خط المواجهة".

وأضاف جروسي: "أبلغت محطة زابوروجيا للطاقة النووية جراء الوكالة عن هجمات بطائرات بدون طيار، في 11 سبتمبر، في مدينة إنيرجودار القريبة حيث يعيش العديد من الموظفين مع عائلاتهم، مما تسبب في أضرار طفيفة لمبنيين".

وتابع: "كما أبلغت المحطة النووية خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في المحطة".

وفي وقت سابق، أبلغ المدير العام لروساتوم، أليكسي ليخاتشيف، عن عدة هجمات بطائرات بدون طيار على إنرجودار في 11 سبتمبر، وتم تحييد اثنتين منها، لكن 4 تمكنوا من تنفيذ ضربات، ولكن لم تقع إصابات.

انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زابوروجيا للطاقة النووية طائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

موضوعات متعلقة

انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

كانت تستعد لضرب زابوروجيا.. القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية بالكامل

الجيش الأوكراني يقصف محطة زابوروجيا بـ 3 ذخائر عنقودية

الجيش الروسي يتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوروجيا النووية بالذخائر العنقودية

ترشيحاتنا

رسميا .. فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في هذا الموعد

كريم عفيفي: فكرة فيلم مطرح مطروح جديدة.. ومحمود حميدة راجل عسل

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

اتحاد العاصمة يتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي

مدارس حكومية للبيع في تركيا.. ما القصة؟

كريم عفيفي: «بتواصل مع أي حد عامل صفحة على السوشيال باسمي»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ