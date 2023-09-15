الوضع خطير.. بيان عاجل من الوكالة الدولية للطاقة بشأن انفجارات محطة زابوروجيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون سماع دوي انفجارات عديدة على مسافة ما من محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأوضح جروسي في البيان له: "تأكيدا على المخاطر المحتملة على السلامة والأمن النوويين خلال الصراع في أوكرانيا، واصل خبراء الوكالة سماع دوي انفجارات عديدة على بعد مسافة من محطة زابوروجيا للطاقة النووية، التي تقع على خط المواجهة".

وأضاف جروسي: "أبلغت محطة زابوروجيا للطاقة النووية جراء الوكالة عن هجمات بطائرات بدون طيار، في 11 سبتمبر، في مدينة إنيرجودار القريبة حيث يعيش العديد من الموظفين مع عائلاتهم، مما تسبب في أضرار طفيفة لمبنيين".

وتابع: "كما أبلغت المحطة النووية خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في المحطة".

وفي وقت سابق، أبلغ المدير العام لروساتوم، أليكسي ليخاتشيف، عن عدة هجمات بطائرات بدون طيار على إنرجودار في 11 سبتمبر، وتم تحييد اثنتين منها، لكن 4 تمكنوا من تنفيذ ضربات، ولكن لم تقع إصابات.