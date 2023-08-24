عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة كييف، وسمع دوي صافرات الإنذار في المنطقة.

وقالت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، عبر “تليجرام”: "أفيد بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتكررة في مدينة زابوريجيا”.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن فشل أوكرانيا في اختراق الدفاعات الروسية تسبب في شرخ بين كبار المسؤولين في كييف، مع مناقشات ساخنة جارية حول ما إذا كان ينبغي على البلاد المضي قدما في هجومها المضاد الذي تم الترويج له كثيرا أو إجهاضه.

وقالت “نيوزويك”، عن المعضلة التي تواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب عليه الآن أن يقرر «ما إذا كان سيذهب إلى كل شيء ويخاطر بفشل مكلف، أو يخفض خسائر أوكرانيا ويقبل هزيمة مدمرة سياسيا».

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

قدمنا ما يكفي.. الولايات المتحدة تعتزم وقف الدعم لـ أوكرانيا

وأضافت: “لذلك انقسمت القيادة الأوكرانية إلى معسكرين. وتصر إحدى المجموعات على أن كييف يجب أن تنسحب وتنتظر هجوما روسيا متوقعا في الخريف والربيع. وترغب المجموعة الثانية، التي تضم قائد الجيش فاليري زالوجني، في مواصلة الهجوم المضاد مع رفض أي انتقاد باعتباره 'نفاد صبر متجذر في سوء الفهم”.

زابوريجيا صافرات الإنذار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أقوى من أوميكرون.. متحور جديد لفيروس كورونا ينتشر في عدة دول| تفاصيل

زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب محافظة تركية

ترامب يعلن موعد اعتقاله في أتلانتا

بعد عضوية مصر.. أول تعليق من أمريكا على انضمام دول جديدة لبريكس

مجرمو حرب.. اتهام المخابرات الأمريكية والبنتاجون بالتضحية بـ الجيش الأوكراني

البيت الأبيض يكشف موعد الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة.. تفاصيل

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن مفاجأة بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

أول تعليق من بيلاروس بعد تأجيل طلبها بالانضمام إلى بريكس

ترشيحاتنا

الفيفا يعلن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

تجنب السجن المؤبد.. حالات الإعفاء من العقوبة بجريمة حرق الممتلكات العامة

نقلة كبيرة.. مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين على دعوة زعماء البريكس بالإجماع

محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

فيديو

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ