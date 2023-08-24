انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة كييف، وسمع دوي صافرات الإنذار في المنطقة.

وقالت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، عبر “تليجرام”: "أفيد بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتكررة في مدينة زابوريجيا”.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن فشل أوكرانيا في اختراق الدفاعات الروسية تسبب في شرخ بين كبار المسؤولين في كييف، مع مناقشات ساخنة جارية حول ما إذا كان ينبغي على البلاد المضي قدما في هجومها المضاد الذي تم الترويج له كثيرا أو إجهاضه.

وقالت “نيوزويك”، عن المعضلة التي تواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب عليه الآن أن يقرر «ما إذا كان سيذهب إلى كل شيء ويخاطر بفشل مكلف، أو يخفض خسائر أوكرانيا ويقبل هزيمة مدمرة سياسيا».

وأضافت: “لذلك انقسمت القيادة الأوكرانية إلى معسكرين. وتصر إحدى المجموعات على أن كييف يجب أن تنسحب وتنتظر هجوما روسيا متوقعا في الخريف والربيع. وترغب المجموعة الثانية، التي تضم قائد الجيش فاليري زالوجني، في مواصلة الهجوم المضاد مع رفض أي انتقاد باعتباره 'نفاد صبر متجذر في سوء الفهم”.