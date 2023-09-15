بإطلالة تبرز جمالها.. زوجة لاعب الأهلي تتألق في أحدث ظهور

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية نجم الأهلي، الأنظار، بإطلالة جذابة عبر “إنستجرام”، نالت إعجاب متابعيها وجمهورها.

وظهرت هدير مندور، من داخل سيارتها بإطلالة مميزة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة، مع لون الكشمير في الشفاه.

وفي سياق متصل، يحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في السعودية، مباراة السوبر الإفريقي، الآن، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرية.

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.