برعاية السياحة.. انطلاق بطولة المحترفين للفنون القتالية بدهب

في إطار فعاليات مهرجان "سيناء عاصمة السلام" الذي يُقام تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء، وينظمه ويستضيفه أحد الفنادق السياحية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٦ سبتمبر الجاري، بهدف تنشيط السياحة بالمحافظة، انطلقت، مساء اليوم، بطولة المحترفين للفنون القتالية المختلطة.

ويشارك في هذه البطولة لاعبين محترفين من عدة دول وهى مصر، وروسيا، وطاجيكستان، وأذربيجان ، وهولندا، واليمن، والسودان، وتشيلي.

وتتكون هذه البطولة من ١٤ مباراة، وسيتم تقديم الجوائز للمتسابقين الفائزين بها.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في إطار جهودها للترويج للمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الرياضية الذي يعد من المنتجات السياحية الهامة، هذا بالإضافة إلى حرصها على رعاية مثل هذه الفعاليات والأحداث التي تساهم في إلقاء الضوء على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة ومختلفة.

وعلى هامش هذا الحدث تم تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة.

كما تتضمن فعاليات المهرجان تنظيم برنامج سياحى للاعبين المشاركين في البطولة لزيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينتي دهب وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

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