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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق مهرجان نوادى المسرح في دورته الثلاثين 28 سبتمبر.. اعرف العروض

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة على صفحتها الرسمية عن انطلاق فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ30، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الحالى حتى 13 أكتوبر المقبل، وتحمل الدورة اسم المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى، وتقدم العروض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات مهرجان ختام نوادى المسرح، 27 عرضا مسرحيا، بمعدل عرضين يوميا، كما يصدر كُتيب خاص بالمهرجان وفعالياته طوال فترة إقامته، ومن المقرر أن يصدر المهرجان نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسرى حسان.

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"هيئة قصور الثقافة" يفتتح فعاليات الدورة 19 لمهرجان مسرح الهواة بروض الفرج

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وتقدم جميع العروض المشاركة فى ختام مهرجان نوادى المسرح، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، إذ تُعرض مسرحيات نوادى المسرح، والتى أنتجت من قبل الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، والتابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابعة للهيئة العامه لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى.

وتنطلق العروض المسرحية طوال فترة المهرجان، ويعقبها ندوات نقدية تناقض العرض المسرحى المقدم خلال اليوم.
 

ورش منظمة على هامش مهرجان نوادى المسرح

تُنظم مجموعة من الورش الفنية على هامش فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ختام نوادى المسرح، ومنها: ورشة الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح (البنية الدرامية المغايرة في عروض نوادى المسرح نصا وصورة)، تستمر الورشة طوال فترة المهرجان، وتقدم بشكل مجاني، إذ يقدمها مجموعة من كبار المدربين المتخصصين، منهم: الدكتور حازم شبل، والمؤلف سعيد حجاج، والمخرج السعيد منسي، المؤلف سامح عثمان، والمخرج شاذلى فرح.

وقد تشكلت لجنة تحكيم المهرجان الختامى لنوادى المسرح في نسخته الـ 30 من: الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، المخرج ناصر عبد المنعم، الدكتور صبحي السيد، المخرج عزت زين، و المخرج محمد الطايع.

مواعيد عرض المسرحيات المشاركة فى مهرجان ختام نوادى المسرح

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