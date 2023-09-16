عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الرمان للأطفال.. يقوي صحة المخ الأبرز

الرمان
الرمان

الرمان هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للصحة. وهنا بعض الفوائد المحتملة لتناول الرمان للأطفال:

1. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي الرمان على فيتامين C وفيتامين K وفيتامين B5 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا هامًا في دعم نمو وتطوير الطفل، وتعزيز مناعتهم، وتقوية العظام والأسنان.

2. مصدر للألياف الغذائية: الرمان يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وهي مفيدة لدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الحركة الطبيعية للأمعاء. قد تساعد الألياف أيضًا في منع الإمساك وتحسين صحة القولون.

3. غني بالمركبات المضادة للأكسدة: يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، والتي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم. يعتقد أن المركبات المضادة للأكسدة تلعب دورًا في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

4. دعم صحة المخ والتنمية العقلية: تحتوي بذور الرمان على زيت الرمان الذي يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض البنسيلينيك. هذه الأحماض الدهنية الأساسية ضرورية لصحة المخ وتنمية الجهاز العصبي.

5. إمكانية الوقاية من بعض الأمراض: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الرمان قد يكون له تأثيرات وقائية ضد بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. ومع ذلك، يحتاج المزيد من البحث لتحديد هذه الفوائد بشكل أكثر دقة.

مع ذلك، يجب أن يتم تقديم الرمان للأطفال بشكل مناسب وبمعايير السلامة الغذائية. قد يكون من المناسب استشارة طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية قبل إدخال الرمان أو أي طعام جديد إلى نظام غذاء الطفل.

الألياف الغذائية الجهاز العصبي بالفيتامينات استخدام قشر الرمان فوائد الرمان للأطفال ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

موضوعات متعلقة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

وزارة التضامن تتابع صرف معاش تكافل وكرامة

تقديم مصر مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية لليبيا بتوجيهات السيسي يتصدر اهتمامات الصحف

فوائد الرمان للأطفال.. يقوي صحة المخ الأبرز

أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب في مصر.. الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

أخبار السيارات |مواصفات شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك بسعر 230 ألف جنيه

أحد الناجين ببني سويف من إعصار ليبيا لصدي البلد: حاسس إني في كابوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ