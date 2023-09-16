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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي ينهي حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية

سفن الحبوب
سفن الحبوب

قال الاتحاد الأوروبي إنه أنهى حظرا على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول أعضاء، بعد أن تعهدت كييف بالسيطرة على الصادرات، وفق ما ذكر موقع ماكو بيزنس.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إغلاق ممرات الشحن في البحر الأسود التي كانت تستخدم قبل الحرب، مما أدى إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.

لكن في شهر مايو، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقييد واردات الحبوب إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، سعياً لحماية مزارعي هذه الدول من اغراق الحبوب الأوكرانية للأسواق.

اعترض المزارعون في هذه الدول بشدة على حجم الواردات الأوكرانية، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية لهذه الدول ما أضر بأرباحهم.

وقالت المفوضية الأوروبية إن “الإجراءات الحالية ستنتهي اليوم” عند منتصف الليل.

وذكرت المفوضية، التي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: " اختفت تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا".

وأضافت المفوضية بإن القرار اتخذ بعد أن وافقت كييف على تطبيق إجراءات مثل نظام تراخيص التصدير في غضون 30 يومًا "لتجنب ارتفاع أسعار الحبوب".

وفي غضون ذلك، قالت إن أوكرانيا ستطبق إجراءات للسيطرة على تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس لتجنب إزعاج أسواق جيرانها في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تسعد هذه الخطوة أوكرانيا، لكنها قد تثير غضب وارسو، بعد أن قالت السلطات البولندية إنها ستمدد القيود من جانب واحد حتى لو انتهت إجراءات الاتحاد الأوروبي.

وسمحت هذه الإجراءات بمواصلة عبور المنتجات عبر الدول الخمس، لكنها أوقفت بيعها في السوق المحلية.

وتحظى هذه القضية بحساسية خاصة في بولندا حيث ستجرى الانتخابات الشهر المقبل.

وتتمتع الحكومة اليمينية الشعبوية الحالية لحزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.


وأوقفت موسكو اتفاق الأمم المتحدة للسماح بالتصدير عبر البحر الأسود في يوليو. 
 

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