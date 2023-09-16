الشحن الجوي في أفريقيا يحقق تقدما ويتراجع في أوروبا| تفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير، على الرغم من انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وأظهرت البيانات، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو 2023. حيث يعد تحسنًا عن أداء الشهر السابق (0.6%).

وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.

فيما حققت شركات الطيران الأفريقية أعلى أداء في يوليو 2023، مع زيادة بلغت 2.9% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022. حيث شهدت الطرق بين أفريقيا وآسيا نموًا كبيرًا في الطلب على الشحن (10.3%)، وكانت السعة أعلى بنسبة 11.0% عن مستويات يوليو 2022.

بينما سجلت شركات الطيران الأوروبية تراجعاً بنسبة 1.5% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. إلا أنه يعد بمثابة تحسن في الأداء مقارنة بشهر يونيو (-3.2%). وتأثرت أحجام التداول بين أوروبا وأمريكا الشمالية والانكماشات في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا (-1.2%) والأسواق داخل أوروبا (-5.1%)، وزادت السعة بنسبة 5.3% في يوليو 2023 مقارنة بيوليو 2022.

أما أمريكا، فسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف أداء بين جميع المناطق، مع انخفاض بنسبة 5.2% في أحجام الشحن في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي سجلت فيه المنطقة أضعف أداء. لكن سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر يونيو (-5.9%)، وشهد الطريق عبر المحيط الأطلسي بين أمريكا الشمالية وأوروبا انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 4.3% في يوليو، وهو ما يقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، فيما زادت السعة بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو 2022.