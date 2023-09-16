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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشمس تدخل السنبلة.. تفاصيل الظاهرة وبشرى تحملها للمواطنين

الشمس
الشمس

تدخل الشمس ظاهرياً اليوم  السبت، إلى نجوم السنبلة أو العذراء مغادرة نجوم الأسد وستبقى أمامها حتى تدخل مجموعة نجوم الميزان في 30 أكتوبر المقبل.

دخول الشمس البرج

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، إن مصطلح دخول الشمس الى أحد البروج أو حلولها فيه مصطلح" خاطئ " على الرغم من استخدام البعض له.

يعود هذا المصطلح إلى القرون الوسطى عندما كان الإعتقاد سائداً بأن الأرض مركز الكون وأن الشمس والنجوم تدور حولها كما يبدو ظاهرياً، ولكن في الواقع أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما ، يقال عندها بأن الشمس قد دخلت ذلك البرج أو حلت فيه.

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هذا يعني بأن سكان الأرض لن يرصدوا تلك المجموعه النجمية " البرج " الذي دخلته الشمس و البروج الأربعة التي دخلتها قبله لأن تلك المجموعات النجمية تواجهه الأرض خلال النهار بينما تشاهد المجموعات النجمية الاخرى التي تقابل الأرض ليلا.

لذلك عندما سيحدث الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ستكون الشمس أمام نجوم السنبلة وهذا يتكرر حدوثه منذ الالاف السنين.

شمس الاعتدال الخريفي

خلال رحلة طويلة من الزمن فإن الشمس لا تبقى ظاهرياً دائماً أمام نجوم السنبلة العذراء عند حدوث الاعتدال الخريفي ، ففي العام 730 قبل الميلاد وقت الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للأرض عبرت الشمس ظاهريا خارجه من نجوم الميزان إلى مجموعة نجوم السنبلة العذراء.

ستعبر شمس الاعتدال الخريفي في المستقبل إلى نجوم الأسد في العام 2439 ميلادي ، هذه التواريخ بناء على حدود المجموعات النجمية في دائرة البروج التي وضعها الاتحاد ألفلكي الدولي في الثلاثينيات من القرن الماضي.

من ناحية اخرى فإن نقاط الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي تنحرف بالنسبة للنجوم  بحوالي درجة واحدة الى الغرب على طول دائرة البروج في 72 سنه ، أو 30 درجة الى الغرب عبر المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي 2,160 سنه.

لكن في الوقت الحالي وفترة حياتنا فإن الشمس تعبر ظاهرياً وبشكل سنوي أمام نجوم السنبلة من حوالي 16 سبتمبر وحتى 30 اكتوبر.

الاعتدال الخريفي الاعتدال الربيعى الشمس

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