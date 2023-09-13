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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة لا تغيب عنها الشمس.. بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية خطيرة

بريطانيا
بريطانيا

مُني الاقتصاد البريطاني بتراجع واضح خلال الأشهر الماضية، وسط تضخم مرتفع تعاني منه الدولة التي كانت تعرف سابقا، بالبلد التي لا تغيب عنها الشمس، لإنتشار مستعمراتها قبل عقود طويلة في أنحاء الأرض، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

لكن اليوم تعاني هذه الدولة وتتخلف من مثيلاتها من الدول الصناعية الكبرى.
وأظهر الاقتصاد البريطاني انكماشا بـ 0.5% على أساس شهري في يوليو متجاوزا التوقعات.

يأتي ذلك، فيما قفزت متأخرات الرهن العقاري البريطاني التي تجاوزت موعد الاستحقاق بنسبة 13 % في الربع الثاني من العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2016.

وكشف بنك إنجلترا إن متأخرات الرهن العقاري ارتفعت إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 29 % عن العام السابق، وهي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2016.

فشل المقترضون في سداد دفعات تعادل 1.5 % على الأقل من رصيد الرهن العقاري المستحق .

مثلت حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري  13 % من الحجم الإجمالي لديون الرهن العقاري في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري.

وقال بنك إنجلترا، أن أقساط سداد الرهن العقاري الشهرية قد تشهد ارتفاعًا حادًا في الأشهر المقبلة.

وتراجع الإقراض العقاري بنحو الثلث، إلى أدنى مستوى منذ أسوأ انهيار للإقراض في وقت كورونا في الربع الثاني من عام 2020.

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