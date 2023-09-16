ضبط محلين بالمقطم يعرضان أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

ألقى رجال الأمن القبض على شخصين لاتهامها بإنشاء وإدارة محلين بالمقطم، يقومان من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، يقومان من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

تم استهدافهما، وأسفرت الجهود عن ضبط مالك المحل الأول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 25 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

كما تم ضبط المدير المسئول عن المحل الثانى، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.