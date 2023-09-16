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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة لسرقتها في القليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل مسنة من أقاربه لسرقتها بالاكراه، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.


وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية اجهزة الأمن بالقليوبية أمن القليوبية أمن القليوبية توقيع الكشف الطبى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية

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