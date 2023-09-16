حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة لسرقتها في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل مسنة من أقاربه لسرقتها بالاكراه، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.



وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.