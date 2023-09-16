أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلايب بمديرية أمن البحر الأحمر من الوحدة الصحية بإستقبالها جثة (راعى أغنام ، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ أعلى الصدر .
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و(طالب ، مقيم بدائرة القسم ، مصاب بجرح قطعى بالرأس) على إثر خلافات صداقة بينهما ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.