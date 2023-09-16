الرئيس السيسي يفتتح عددا من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ببني سويف

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور اليوم قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وتشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي- ثاني- علوي".

يشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.



