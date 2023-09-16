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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فشل سينمائيًا .. طارق الشناوي يضع محمد رمضان فى مرمي الانتقادات

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قيم الناقد الفني طارق الشناوي النجم محمد رمضان على المستوى السينمائي ، وقال أنه فشل كنجم شباك في السينما المصرية بالرغم بداية القوية فيها ، وأنه نجح كمطرب أكثر .

وأضاف طارق الشناوي فى تصريحات لبرنامج "تحت الشمس": أن محمد رمضان لا يجيد إختيار مواضيع أفلامه ، وبالرغم من إنطلاقته فى السينما بداية من عام 2012 بفيلم "عبده موتة" ، إلا أنه لم يستغل هذا النجاح.

وتابع طارق الشناوي:  أن فيلم (هارلي) الذى قدمه فى عيد الفطر الماضي فشل  ، بالرغم من أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى مسلسل جعفر العمدة الذى قدمه فى ماراثون رمضان الماضي .
معلقًا: أن محمد رمضان أخذ إيرادات العيد 3 أيام فقط وبعدها تراجع الفيلم وفشل على جميع الأصعدة .

وأضاف طارق الشناوي: أن محمد رمضان قرر مأساة فشله عندما قدم فيلم (ع الزيرو) مؤخرًا ، لأنه لم يستطع التغيير وكانت قصة الفيلم غير مقنعة تمامًا .

وعلق طارق الشناوي، قائلاً: "محمد رمضان المغني أفضل بكثير من النجم السينمائي واختياراته  خاطئة وأفلامه الأخيرة فشلت فنياً وتجارياً.

 

إنتقادات طارق الشناوي للفنان مصطفى قمر 

وأبدى الناقد طارق الشناوي عن رأيه مؤخرًا في فيلم أولاد حريم كريم، قائلاً: من أسوأ الأفلام، علي إدريس مخرج مهم وزينب عزيز كاتبة مهمة، أنما اللي عملوه مش بس ملوش علاقة بالجزء الأول، دا ملوش علاقة بفن السينما اللي احنا بنعيشه دلوقتي، دا تراجع لزمن ما قبل الجزء الأول.

وتابع: مشكلة مصطفى قمر أنه دائمًا عايش على الزمن القديم، ولما بتفشل كمطرب مش هتصعدك السينما، ومصطفى في عز فشله كمطرب قرر أنه يعمل فيلم، مع ناس مش مطلوبين أوي في السينما والوحيدة اللي كان ليها اسم ياسمين عبد العزيز عشان كدا هي الوحيدة اللي قالت لا.

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