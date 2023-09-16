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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

قال الملحن محمد يحيى، إن أغنية 3 دقات للمطرب أبو، من الأغاني التي نالت إعجابه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر نفسه من الملحنين القدامى وبالتالي لن يقيم الملحنين الجدد.

 

وحول بدايته الفنية، قال الملحن محمد يحيى، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، قال إنه بدأ مسيرته بـ 3 أغاني مع وليد توفيق، ثم عمل مع الفنانة نوال الزغبي بأغنية مليت، ثم عمل مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أن خلال مسيرته تفاجئ بنجاح أغاني له كانت في الأصل معروضة على مطربين أخرين، متحفظا على الكشف عن هذه الأغاني. 

وأضاف محمد يحيى: «أغنية باي باي حبيبي باي باي لـ  الفنانة روبي، من كلماتي وألحاني .. روبي كانت خيفة منها جدا مع انها كسرت الدنيا.. بس في الاخر هي اقتنعت بيها». 

 

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

حل الملحن محمد يحيى ضيفا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. 

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن. 

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا. 

 

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه. 

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه. 

 

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية. 

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى. 

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني. 

محمد يحيي الملحن محمد يحيى اغنية 3 دقات روبي الفنانة روبي أعمال محمد يحيى

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