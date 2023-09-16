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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحث ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات بمؤتمر وزراء الداخلية العرب 18 سبتمبر

صدى البلد

 

ينعقد بالقاهرة يوم الإثنين 18/9/2023م، المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية  وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. 

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، المواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، وكذلك تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان. وسينظر المؤتمر في نتائج أعمال اللجنة التي انعقدت في الجمهورية التونسية يوم 28/8/2023م، لدراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

 ويسبق المؤتمر عقد ورشة عمل يوم الأحد 17-9-2023م، حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، وسيتلوه كذلك يوم الثلاثاء 19-9-2023م، عقد مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول.

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية البرلمان العربي الداخلية العرب جامعة الدول العربية حقوق الإنسان

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