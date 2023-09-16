أحمد فتوح يثير الجدل بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الأفريقي

شارك أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، صورة بعد انتهاء مباراة الأهلي التي خسر فيها السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

ونشر أحمد فتوح صورة له عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وهو يخرج لسانه عقب إنتهاء المباراة واعتبرت جماهير النادي الاهلي الأمر بمثابة سخرية من خسارة الفريق، مما آثار غضب الجماهير.

وخسر النادي الاهلي لقب السوبر الأفريقي، بعد السقوط بهدف دون مقابل على يد اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي أقيمت امس الحمعة على ستاد “الملك فهد”.

ويلتقي الزمالك امام نظيره أرتا سولار الجيبوتي اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وغاب الزمالك عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فشله في احتلال أحد المراكز الأولى في الموسم الماضي من الدوري المصري.