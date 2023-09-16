خالد طلعت يكشف سبب خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي

علق الإعلامي الرياضي خالد طلعت على خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على “فيس بوك” بالأرقام امام عاشور أسوأ لاعبي الاهلي في مباراة السوبر والسبب الرئيسي في الهزيمة".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويضرب النادى الاهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.