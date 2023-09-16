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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الرئاسي الليبي يطلب فتح تحقيق عاجل بشأن كارثة الفيضان

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ،اليوم السبت، أن المجلس طلب فتح تحقيقات عاجلة في كارثة الفيضان ويجب ردع الفاسدين وتجار الأزمات.

وقال المنفي أن المجلس يحتاج من الحكومة ومؤسساتها  لتقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.

ولفت المنفي لإلى أنه لا بد من مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها، مضيفاً أن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا البشرية والمادية وتحتاج إلى خبرات وقدرات دولية.

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