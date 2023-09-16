عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يطرح سؤالًا مثيرًا حول خسارة الأهلي للسوبر الأفريقي

الاهلي
الاهلي

علّق الإعلامي إسلام صادق، على خسارة القلعة الحمراء للقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد الهزيمة بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك: "هل الأهلي دفع ثمن رحيل سيد عبد الحفيظ؟".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويضرب النادى الاهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.


ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

ترشيحاتنا

وصول باخرتين تركيتين تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

مع تغير أسعار الذهب.. أسهل طريقة لإخراج زكاة المال بدون حيرة

معاشك هيجيلك البيت | مشروع قانون

الحاجة جمالات عن السيسي: لما قابلته طبطب عليا وهنتخبه في الرئاسة

توتنهام يحقق انتصارًا مثيرًا على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية: ترامب «يلعب بالنار» قبل المحاكمات الجنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

أسباب الصداع النصفي وأعراضه والوقاية منه

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ