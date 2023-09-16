إعلامي شهير يطرح سؤالًا مثيرًا حول خسارة الأهلي للسوبر الأفريقي

علّق الإعلامي إسلام صادق، على خسارة القلعة الحمراء للقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد الهزيمة بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك: "هل الأهلي دفع ثمن رحيل سيد عبد الحفيظ؟".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويضرب النادى الاهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.