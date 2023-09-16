العاصفة لي تتحول إلى إعصار استوائي مع اقترابه من نيو إنجلاند وكندا

تحول الإعصار لي إلى إعصار ما بعد استوائي مع اقتراب نظام الطقس من نيو إنغلاند ومنطقة كندا الأطلسية يوم السبت، لكنه ما زالت الرياح تعصف بقوة الإعصار.

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) في أحدث تحذيراته إن لي سيصل إلى اليابسة يوم السبت وسيكون على بعد حوالي 185 ميلاً (365 كم) جنوب غرب هاليفاكس نوفا سكوتيا، مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 80 ميلاً في الساعة (130 كم / ساعة).

أضافت أن الرياح القوية والفيضانات الساحلية والأمطار الغزيرة تحدث بالفعل في أجزاء من نيو إنجلاند ومنطقة كندا الأطلسية.

في وقت سابق، توقع مركز الأعاصير الكندي أن يصل لي إلى اليابسة في نوفا سكوتيا في وقت ما بعد الساعة 3 مساءً. ADT (1800 بتوقيت جرينتش) أو في وقت لاحق في نيو برونزويك مع رياح أقل من قوة الإعصار.

يمكن أن يأخذ المسار المحتمل العاصفة إلى خليج فندي، الذي يفصل بين المقاطعتين ويشهد أحد أعلى المد والجزر في العالم، حيث يصل الفارق بين المد العالي والمنخفض إلى 12 مترًا (39 قدمًا) أو 16 مترًا. على رأس الخليج. من الممكن أن تكون مجموعات من العاصفة فوق الخليج أثناء المد العالي في وقت مبكر من صباح الأحد.

ومن المتوقع أيضًا أن يولد لي هطول أمطار يتراوح من 2 إلى 5 بوصات (5 سم إلى 12.5 سم).

تحسبًا، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلانًا طارئًا لولاية ماين، لتقديم المساعدة الفيدرالية للولاية قبل العاصفة.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيض في مؤتمر صحفي 'نشجع كل من هم في طريق هذه العاصفة الكبيرة والخطيرة على البقاء في حالة تأهب'.

ظل لي يتحرك كإعصار كبير فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، ويهدد برمودا لفترة وجيزة ولكنه في الغالب غير ضار لأي شخص على الأرض. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تصل فيه مثل هذه العاصفة القوية إلى كندا بعد أن ضرب إعصار فيونا شرق كندا قبل عام.