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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من البحر | الصين تجهّز مفاجأة غير محسوبة لكل العالم

توليد الطاقة
توليد الطاقة

تعتبر الطاقة  مر لكل احتياجات الإنسان اليومية وتتعدد الجهود العالمية في البحث عن مصادر للطاقة خاصة الطاقة النظيفة التي لا تؤثر على المناخ.

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 وفي تطور جديد أجرى علماء صينيون من هيئة "هوانجو" الجيولوجية البحرية اختبارات ناجحة لجهاز يولد الطاقة الكهربائية بمساعدة احتياطيات الحرارة التي تكمن في أعماق البحر.

 

ومن جانبها أفادت صحيفة تشاينا ديلي، بأن التجربة التي أجريت في ظروف البحر الحقيقية، أكدت قابلية المولد لاستخراج الطاقة الحرارية من البحر، وكذلك قدرته الكبيرة على العمل.


ونقلت الصحيفة عن كبير المهندسين في الهيئة نين بو قوله: «إن التجربة أصبحت خطوة مهمة». كما أضافت الصحيفة، إن الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية. لكن الاختبارات السابقة بقيت على مستوى التجارب المخبرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التجربة أجريت في مياه بحر الصين الجنوبي. واستطاع المولد أثناء التجربة توليد الطاقة الكهربائية خلال 4 ساعات و47 دقيقة مع الوصول إلى الاستطاعة القصوى بمقدار 16.4 كيلوواط.

ويتميز المولد، الذي صممه الأخصائيون الصينيون، بأنه يستخدم الفرق في درجات الحرارة بين طبقات مياه المحيط الواقعة على مسافات مختلفة من السطح، وبالتالي يحوّل المحيط إلى مصدر آخر للطاقة المتجددة.

الطاقة المناخ

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